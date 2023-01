Gagliardini, in Premier League lo vogliono subito! Contatti in corso – Sky

Roberto Gagliardini potrebbe seriamente lasciare l’Inter a gennaio durante questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in Premier League un club insiste per averlo subito.

CESSIONE IN VISTA – Roberto Gagliardini, che con l’Inter ha un contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe salutare anticipatamente il club a partire già da questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito dall’emittente televisivo, il Notthingham Forrest lo vuole subito e ci sta lavorando per questi ultimi giorni di mercato. La sua cessione anticipata a gennaio eviterebbe all’Inter di perderlo a zero, ma chiaramente a una cifra molto contenuta, quasi simbolica.