Infortunio Tomori, l’esito degli esami strumentali: Inter-Milan a forte rischio!

Il Milan perde Fikayo Tomori dopo il brutto KO contro la Lazio all’Olimpico. Per il difensore inglese, che oggi si è sottoposto a degli esami strumentali, c’è lesione. Il Derby con l’Inter è a fortissimo rischio

CRACK − Il Milan perde Tomori. Lesione al muscolo rotatore dell’anca sinistra per il giocatore inglese. Sarà rivalutato fra sette giorni. Dunque, la sua presenza in vista del Derby contro l’Inter è a fortissimo rischio. Tegola, dunque, per Stefano Pioli, in grandissima difficoltà dopo la doppia batosta e i sette gol subiti in due partite fra Supercoppa Italiana e campionato con la Lazio.