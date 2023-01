Atalanta, un titolare salterà il match di Coppa Italia con l’Inter (e non solo)

Brutte notizie per l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, in vista del match di Coppa Italia con l’Inter, previsto il 31 gennaio.

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, giungono brutte notizie per l’Atalanta a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto José Luis Palomino. Infatti il difensore ha riportato una lesione muscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. Dunque il centrale sarà costretto a restare fermo per un mese circa. L’argentino dovrà quindi saltare diverse partite, tra cui Inter-Atalanta, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e in programma il prossima mercoledì 31 gennaio.

Fonte: SportItalia.com