Gabigol-Flamengo, inizia settimana decisiva: dettagli sul contratto. L’Inter…

Gabigol al Flamengo a fuoco lento. Se ne parla ormai da mesi (vedi le ultime), ma i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la chiusura dell’affare con l’Inter. Lo riporta Globoesporte, secondo cui è ad un passo anche la permanenza dell’allenatore Jorge Jesus

SETTIMANA DI FUOCO – Gabigol e la permanenza al Flamengo: giorni decisivi per definire la trattativa con l’Inter. L’affare è considerato dai brasiliani ben impostato, c’è ottimismo per la chiusura del colpo. Restano dei dettagli da limare, ma questi sono i giorni cruciali per farlo. Intanto iniziano a emergere dettagli sulla durata del contratto: sarà un quadriennale, con opzione quinto anno. Il club brasiliano è molto ottimista anche sul fronte Jorge Jesus, condottiero nei successi del club: l’ipotesi è estendere il contratto fino al 2021.