Moses, visite non una formalitÃ : Inter cauta! Le cifre dell’operazione – SM

Moses, visite non una formalità: Inter cauta! Le cifre dell’operazione – SM

Moses è arrivato a Milano e domattina sosterrà le visite mediche prodromiche alla firma del contratto. Il giornalista di “Sport Mediaset” Raimondi, in collegamento con “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, ha riepilogato le cifre dell’operazione che porterà il nigeriano all’Inter una volte superate le visite

RIEPILOGO E CAUTELA – Così Claudio Raimondi: «Victor Moses è già a Milano e domattina sosterrà le visite mediche. Il nigeriano arriva dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto a dieci milioni di euro. Avrà uno stipendio intorno ai 2,5 milioni. Le visite mediche non saranno una formalità, come abbiamo visto con Leonardo Spinazzola. Il giocatore ha avuto diversi problemi muscolari, dunque l’Inter vuole andarci cauta e vedremo l’esito».