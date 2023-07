Frattesi, tutti lo vogliono! Occhio Inter, sorpasso del Milan vicino? − TS

Davide Frattesi, è questo il nome che sta facendo letteralmente impazzire l’edizione attuale del mercato estivo. Adesso l’Inter deve stare attenta perché il Milan, secondo Tuttosport, sta pensando seriamente di azionare la freccia e attuare il sorpasso decisivo.

POSSIBILE SORPASSO − L’Inter vuole Davide Frattesi ma non è certamente l’unica in Serie A. Dopo la cessione di Marcelo Brozovic, il club nerazzurro sta dando priorità all’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea. Ma deve stare attento perché, secondo Tuttosport, il Milan sarebbe pronto a effettuare il sorpasso decisivo per un obiettivo comune. Tra Stefano Pioli e la società c’è stato, infatti, un summit da cui è emerso che l’obiettivo del centrocampo è proprio Davide Frattesi. E probabilmente già nella giornata odierna Giorgio Furlani incontrerà Giovanni Carnevali con l’intenzione di affrontare il tema di quest’operazione. Inoltre, il Milan ha un asso nella manica dal momento che sta pensando di inserire, come contropartita per abbassare il prezzo del cartellino, il nome di Lorenzo Colombo. Insomma, l’Inter adesso deve stare molto attenta e soprattutto deve accelerare se non vuole farsi scappare Frattesi.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara