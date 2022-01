Frattesi serve subito all’Inter ma bisogna pazientare: incastro complicato

Frattesi è uno dei principali obiettivi dell’Inter in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Sassuolo ha tutte le carte in regola per completare il pacchetto mediano della squadra nerazzurra e farebbe più che comodo già da subito. Ma difficilmente l’operazione andrà in porto nelle prossime ore

AVVICENDAMENTO RIMANDATO – Il nome di Davide Frattesi a centrocampo è in cima alla lista dell’Inter per la prossima stagione. Il classe ’99 in forza al Sassuolo piace per la sua completezza. E soprattutto per i margini di miglioramento che può ancora avere. L’investimento che l’Inter proverà a portare a termine sarà inferiore a quello necessario per trasferire Nicolò Barella a Milano, ma con ambizioni simili. E infatti Frattesi già oggi sarebbe utilissimo come vice-Barella. Soprattutto in virtù della squalifica in Champions League (vedi articolo). Difficile convincere il Sassuolo a cederlo già a gennaio, però. E soprattutto, difficile fare spazio in rosa a poco più di 24 ore dalla chiusura del mercato. A fare spazio a Frattesi – o chi per lui – dovrebbe essere Matias Vecino, in scadenza di contratto e quindi non piazzabile il prestito. Avvicendamento solo rimandato in mezzo al campo? A meno di clamorose sorprese dell’ultimissima ora, Vecino terminerà la stagione a Milano e Frattesi tra Sassuolo e Reggio Emilia. Appuntamento a luglio…