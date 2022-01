Barella, stangata dalla Uefa. Il centrocampista dell’Inter punito per 2 turni

È arrivata la sanzione dalla Uefa, Barella è stato sanzionato per due giornate. Il centrocampista dell’Inter quindi salterà il doppio confronto in Champions League contro il Liverpool

OUT − È arrivato l’esito dalla Uefa nei confronti di Nicolò Barella. Come riporta Sport Mediaset, il centrocampista dell’Inter, espulso durante Real Madrid-Inter per una reazione nei confronti di Eder Militao, dovrà saltare due giornate di Champions League. Il sardo dunque non sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista dell’ottavo di finale contro il Liverpool. Barella fuori sia per la partita di Milano del 16 febbraio e per quella di Liverpool l’8 marzo. Tegola per il tecnico piacentino che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori