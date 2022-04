Frattesi: «Interesse Juventus? Fa piacere! Nonno tifoso. Marchisio idolo»

Frattesi in una lunga intervista su TuttoSport a firma del collega Sergio Baldini, ha parlato del suo futuro (piace a tante squadre in Serie A compresa l’Inter), e in particolare la Juventus, la squadra più tifata in famiglia.

FAMIGLIA BIANCONERA – Davide Frattesi è seguito da tanti club in Serie A, in particolare l’Inter ma anche la Juventus, la squadra più tifata in famiglia soprattutto dai nonni: «Interesse della Juventus? Fa sicuramente piacere, ma ora non è il momento di pensare a certe cose. Voglio solo finire al meglio la stagione. Incontro con Claudio Marchisio? È stata una grande emozione, mia nonna Stefania da anni mi faceva i collage con le foto mie e sue dicendomi “sei uguale!”, al che io le rispondevo che o diceva perché mi vedeva con gli occhi dell’amore. Una volta lì, con l’idolo di una vita, sono andato a chiedergli la maglia. Siamo rimasti in contatto e lo sento tuttora. In certi aspetti mi rivedo come lui. Devo continuare a lavorare tanto. Cosa avrebbe detto mio nonno dell’interesse della Juventus? Si sarebbe sentito male. Avrei dovuto togliergli la televisione. Sicuramente sarebbe stato bellissimo per lui».

ALL’ESTERO – Frattesi parla anche della possibilità di andare a giocare in Premier League: «Mi piacerebbe, sicuramente per caratteristiche è un campionato in cui mi vedo. Però sicuramente è un passo da fare tra due o tre anni, dopo essermi affermato. Ma è un campionato che mi affascina molto, anche per il fatto di non avere troppi tatticismi, in cui fai per novanta minuti avanti e indietro e questa idea mi piace. Poi Gianluca (Scamacca, ndr), che è stato in Olanda, mi ha detto che all’estero hanno tutto un altro modo di approcciarsi al calcio. Sarebbe bello anche per conoscere una nuova cultura».

Fonte: TuttoSport – Sergio Baldini

