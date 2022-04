Dzeko favorito con Lautaro Martinez, ma Correa nei pensieri di Inzaghi – CdS

Dzeko contro il Milan ha riposato e dunque secondo il Corriere dello Sport contro la sua ex Roma tornerà a giocare titolare in attacco. Attenzione però, perché resta viva sempre la variabile Joaquin Correa.

IN ATTACCO – Edin Dzeko pronto a riprendersi una maglia da titolare contro la Roma e a far coppia con Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è in fiducia ed è tornato a segnare con regolarità, fresco di doppietta in Coppa Italia contro il Milan. Attenzione però, perché Joaquin Correa resta comunque una variabile da tenere in considerazione. L’ex Lazio è reduce da tre gare da titolare, dimostrando di sapersi adattare bene sia a Edin Dzeko che a Lautaro Martinez. Decisivo l’allenamento di questa mattina, dato che ieri Simone Inzaghi ha un po’ mischiato le carte ad Appiano Gentile. Peraltro, nelle ultime uscite, Inzaghi ha preso l’abitudine di cambiare entrambi gli attaccanti nel corso della ripresa ed è facile che accada anche questa sera.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.