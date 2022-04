La Roma di Mourinho è in fase positiva e ha trovato nuovo entusiasmo

La Roma di Mourinho sta vivendo un periodo positivo, con anche l’entusiasmo della Conference League. Ha trovato una sua dimensione tecnica e punta sulla fase offensiva per fare la differenza.

TATTICA – Il modulo di riferimento di questa fase della stagione per José Mourinho è il 3-4-1-2, che grazie alla duttilità dei suoi centrocampisti è sempre pronto a diventare un 3-5-2. Nel derby vinto per 3-0 contro la Lazio si è visto anche un più coperto 3-4-2-1, con due centrocampisti offensivi (Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini). La Roma è una squadra con mentalità offensiva, che produce le sue azioni dagli esterni.

STATISTICHE – La Roma non perde in Serie A dalla sfida del 9 gennaio con la Juventus. L’attacco e la fase offensiva è il punto di forza della squadra: con 54 gol è il quinto della Serie A, ma per tiri prodotti è terzo. I momenti migliori sono gli ultimi 15 minuti dei due tempi, in cui ne sono arrivati 16 e 15. Punto di forza sono i piazzati: ben 17 gol arrivano da questa situazione. Così i giallorossi sono primi in A in generale e nello specifico per reti su angolo (seconda per angoli totali ottenuti). Molto gioco viene dagli esterni, e infatti la Roma è terza per cross a partita.

DETTAGLI – Nicola Zalewski è l’ultimo giovane lanciato da Mourinho. Il classe 2002 è diventato il titolare sull’esterno sinistro da due mesi. Anche Sérgio Oliveira è una novità recente, dal mercato di gennaio, e a centrocampo ha aiutato a dare equilibrio, formando la nuova coppia di riferimento insieme a un rinato Bryan Cristante. L’ex Atalanta, oggi assente per infortunio (vedi articolo) è un riferimento sia in impostazione sia in fase di copertura. È terzo per passaggi medi, primo tra i centrocampisti, primo per km percorsi (quinto in A), primo per contrasti, terzo per intercetti. Fondamentali sia per equilibrio sia per portare peso alla fase offensiva della Roma sono Pellegrini e Mkhitaryan. Entrambi sanno fare sia gli interni che i trequartisti. Il primo è ottavo in A per passaggi chiave, primo per occasioni da gol, secondo per tiri, con 3 assist e 8 gol (secondo marcatore), secondo per km percorsi. Il secondo è primo tra i giocatori offensivi per passaggi medi, terzo per passaggi chiave, terzo per km percorsi, quarto per ocasioni da gol e ha 4 gol e 6 assist (secondo della Roma). Impossibile non citare Tammy Abraham: 15 gol (quarto migliore marcatore e quinto per tiri in A), 4 assist e un impatto importante anche nella corsa.