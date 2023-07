Frattesi atteso già oggi a Milano, subito visite mediche! Tutti i passaggi – Sky

Frattesi sarà un giocatore dell’Inter, lo ha confermato Giovanni Carnevali in uscita dalla sede nerazzurra. Il giocatore secondo quanto riportato da Sky Sport è atteso a Milano per svolgere le visite mediche già in giornata. Ecco tutti i passaggi fino alla firma sul contratto.

ATTESO OGGI – Davide Frattesi pronto a vestire la maglia dell’Inter, tutto fatto per il suo trasferimento dal Sassuolo dopo gli ultimi dettagli concordati tra Giovanni Carnevale e la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, il centrocampista italiano è atteso già in giornata a Milano per svolgere le visite mediche al CONI alle 19. Poi tra stasera e domani la firma sul contratto in sede e l’ufficialità proprio come per Marcus Thuram. Frattesi è il secondo rinforzo del mercato estivo per l’Inter.