Frattesi, l’agente arrivato a Rimini: incontro con Inter e Sassuolo – SI

Mentre si cerca di capire quello che sarà il futuro di Marcelo Brozovic, Inter e Sassuolo continuano a discutere per Davide Frattesi. A Rimini, dove è in programma l’incontro fra le due società, è da poco arrivato l’agente del giocatore, Beppe Riso. A riportarlo è Sportitalia.

INCONTRO A TRE – Beppe Marotta per l’Inter, Giovanni Carnevali per il Sassuolo, Beppe Riso per Davide Frattesi. Questo l’incontro previsto in serata a Rimini per capire la fattibilità dell’operazione, specialmente dal momento che lo stop alla cessione di Marcelo Brozovic complica i piani in entrata. Le richieste dei neroverdi restano di 30 milioni più il cartellino di Samuele Mulattieri.