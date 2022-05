FOTO – De Vrij saluta l’Inter, vola in Olanda per gli impegni con la Nazionale

Stefan de Vrij salta l’Inter, ma solo momentaneamente. Il calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae con una valigia, pronto a partire con l’Olanda per i prossimi impegni.

IMPEGNI CON L’OLANDA – Stefan de Vrij – come altri nerazzurri -, non andrà subito in vacanza. Terminata la stagione con l’Inter il difensore sarà impegnato in Nations League. Ricordiamo i prossimi impegni dell’Olanda: Belgio-Olanda, venerdì 3 giugno alle 20:45, Galles-Olanda mercoledì 8 giugno alle 20:45, Olanda-Polonia, sabato 11 giugno alle 20:45, Olanda-Galles, 14 giugno alle 20:45.

Di seguito la foto pubblicata Stefan de Vrij sui social.