Sconcerti: «Marotta non ha detto nulla. Quando fa così significa una cosa»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha commentato le parole di Beppe Marotta (vedi articolo). Il noto giornalista sportivo ha sottolineato come proprio da queste dichiarazioni si possano intuire le sue intenzioni sul mercato.

LAVORI IN CORSO – Queste le parole di Mario Sconcerti sulle dichiarazioni di Marotta: «Tralasciando il passaggio su Perisic, non ha praticamente detto nulla. Quando fa così, significa che qualcosa bolle in pentola ma non si può ancora dire. La coppia migliore al momento che vedo è Lukaku-Lautaro Martinez. Nonostante l’argentino segnasse meno, il belga era assolutamente centrale. Si vede che al Chelsea è in difficoltà, ma credo che non siano in grado di valorizzare le sue doti»