Cambiaso resta un obiettivo: osservatori Inter lo seguono da tempo

Cambiaso è tra i nomi che l’Inter segue per regalare a Simone Inzaghi un vice Gosens sulla fascia sinistra. Il nome è caldo, e si pensa a una contropartita.

FASCIA SINISTRA – Andrea Cambiaso è stato uno dei primi profili seguiti dall’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra. Con l’addio di Ivan Perisic, la società potrebbe intensificare i dialoghi. Non a caso gli osservatori di Piero Ausilio e Dario Baccin sono stati di casa negli ultimi mesi al Marassi, per studiare i miglioramenti del ragazzo. Al Genoa potrebbe andare Samuele Mulattieri, che ha appena terminato l’esperienza al Crotone.