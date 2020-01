Fonseca: “Politano? Bravo giocatore, ma non è arrivato! Non ufficiale”

Condividi questo articolo

Fonseca ha parlato a Rai Sport al termine di Parma-Roma, ottavo di finale di Coppa Italia terminato 0-2 (vedi articolo). Inevitabile una domanda su Politano, visto lo scambio con Spinazzola che per il momento non si è ancora concluso con l’Inter (vedi articolo).

ANCORA ATTESA – Matteo Politano, nonostante abbia svolto le visite mediche ieri, non può ancora considerarsi di nuovo della Roma. Dopo la vittoria in Coppa Italia a Parma (0-2) è Paulo Fonseca a parlare brevemente dell’attaccante: «Devo dire che non è arrivato. Fino a quando non è ufficiale non parlo del giocatore, che non è della mia squadra. Non è ufficiale Politano, poi è un bravo giocatore».