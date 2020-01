La Roma batte il Parma, sfida la Juventus in Coppa Italia! Pellegrini show

Roma ai quarti di finale di Coppa Italia, Parma eliminato. I giallorossi si guadagnano la Juventus, al “Tardini” decide la doppietta di Pellegrini

PRATICA PARMA ARCHIVIATA – Sarà Juventus-Roma ai quarti di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Paulo Fonseca si impongono in trasferta per 0-2 grazie a un grande Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso ha sbloccato il match a inizio ripresa dopo un bel triangolo nello stretto con Nikola Kalinic e un gran tiro a giro. Gara chiusa a un quarto d’ora dal termine quando Alessandro Florenzi si procura un calcio di rigore per fallo di mano di Antonino Barillà. Dal dischetto ancora Pellegrini, 0-2 e qualificazione ottenuta. La vincente di questo quarto di finale sfiderà quella di Milan-Torino.