Lazaro lascia l’Inter: inizia il casting. Cagliari e Genoa, interesse vivo

Lazaro e l’Inter, una storia d’amore che potrebbe subire una separazione nei prossimi giorni. Gli affari legati a Ashley Young e Leonardo Spinazzola ridurrebbero notevolmente lo spazio per l’austriaco. Occhio alle opzioni italiane per maturare: Cagliari e Genoa alla finestra, come riporta “Tuttomercatoweb”

OPZIONE PRESTITO – Il futuro di Valentino Lazaro in primo piano, viste le ultime novità sulle operazioni Young e Spinazzola. Esterni affollati e quindi l’austriaco, che poco aveva giocato anche nelle prima parte di stagione, è destinato a partire in prestito secco. Le soluzioni italiane non sono assolutamente da scartare: Cagliari e Genoa sono i club maggiormente interessati al ragazzo.