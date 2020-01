Eriksen-Inter, Marotta chiude con agente! Manca poco col Tottenham – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen verso l’Inter: l’agente, come annunciato poco fa, è a cena con Marotta (vedi articolo). Anche stasera quindi, dopo una giornata ricchissima di notizie, ci sono novità direttamente da Gianluca Di Marzio per aprire “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport: ecco gli aggiornamenti.

SI CHIUDE! – Gianluca Di Marzio annuncia che la trattativa è in dirittura d’arrivo e per il mese di gennaio: «C’è stata la cena milanese fra Giuseppe Marotta e Martin Schoots, l’agente di Christian Eriksen. Ricordiamo che ieri Piero Ausilio aveva incontrato sempre Schoots a Londra, per certificare l’OK di Eriksen all’Inter. Col ritorno a Milano di Schoots, che c’era già stato la settimana scorsa, con Marotta ha definito ogni dettaglio per Eriksen all’Inter. Ingaggio? Otto milioni di euro più uno di bonus. Cosa manca perché diventi un giocatore dell’Inter? Manca un po’ di tempo ancora, ovvero quello necessario a limare ancora le distanze che ci sono tra l’osso duro, che è Daniel Levy il presidente del Tottenham, e l’offerta dell’Inter. Siamo a venti milioni di euro, non sta scendendo il Tottenham, l’offerta è già salita a dodici più bonus. Io credo che sia solo questione di tempo, quando fai tutto con l’agente e il giocatore non la fai saltare per poco».