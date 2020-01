Esposito via dall’Inter? Richiesta dalla Serie A per un prestito – Sky

Esposito via dall’Inter? Ovviamente in prestito, ma c’è una squadra che punta l’attaccante ora che sta arrivando Giroud. Gianluca Di Marzio, dopo i botti sullo scambio Spinazzola-Politano (vedi articolo) e su Eriksen (vedi articolo), ha dato il talento classe 2002 e detto dove può andare Vecino.

NON SOLO ENTRATE – Si parla tanto di Christian Eriksen, Olivier Giroud e Ashley Young, oltre allo scambio fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Però, secondo Gianluca Di Marzio, bisogna fare attenzione anche alle uscite per l’Inter: «Se esce Matias Vecino arriva anche un centrocampista (oltre a Eriksen, ndr). C’è una cosa con l’Everton, che ancora non è ripartita. Sebastiano Esposito? Con l’arrivo di Olivier Giroud, che ovviamente sta aspettando che esca Politano per arrivare all’Inter, c’è da valutare cosa fare per il talento del futuro. Il suo agente sta cercando di trovare il percorso migliore con l’Inter, se rimanere nerazzurro per dare ad Antonio Conte la possibilità di valorizzarlo o se darlo in prestito. C’è stata una squadra interessata che è la SPAL, pronta a dare la vetrina nella seconda parte di campionato. Ricordiamo che la SPAL ha l’accordo col Torino per Iago Falque, ma non c’è ancora la risposta del giocatore».