Eriksen al PSG da Pochettino? Un motivo extra fa pensare al trasferimento

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Eriksen può lasciare l’Inter per trasferirsi al PSG a gennaio. Secondo Sky Sport il centrocampista danese può raggiungere Pochettino, che in questi giorni sarà nominato ufficialmente nuovo allenatore dei francesi: c’è un motivo in più per pensare al trasferimento.

L’INCASTRO – Gennaio sarà il mese in cui l’Inter cercherà una sistemazione per Christian Eriksen. Sul centrocampista danese, secondo Sky Sport, l’arrivo di Mauricio Pochettino al PSG fa passare in pole position i pluricampioni di Francia. Il tecnico argentino subentrerà a Thomas Tuchel, esonerato nella notte fra mercoledì e giovedì nonostante la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, ma dovrebbe avvenire a breve. Eriksen, al Tottenham, ha già avuto Pochettino e i due sono stati protagonisti nella stagione 2018-2019, chiusa con la finale di Champions League. Sky Sport segnala come il centrocampista in uscita dall’Inter sia stato il più utilizzato da Pochettino agli Spurs: 255 volte in 293 partite. In caso di mancato trasferimento al PSG per Eriksen ci sarebbe l’Arsenal, che ci pensa.