Serie A, nove giorni e si riparte: il calendario restante del girone d’andata

La Serie A mercoledì ha completato le attività per quanto riguarda il 2020, con la quattordicesima giornata (vedi articolo). In campionato, rispetto, al solito, si tornerà a giocare presto: tutti in campo il 3 gennaio. Ecco il calendario con tutte le rimanenti partite del girone d’andata.



SERIE A 2020-2021 – CALENDARIO GIRONE D’ANDATA

QUINDICESIMA GIORNATA SERIE A



Inter-Crotone domenica 3 gennaio ore 12.30

Atalanta-Sassuolo domenica 3 gennaio ore 15

Cagliari-Napoli domenica 3 gennaio ore 15

Fiorentina-Bologna domenica 3 gennaio ore 15

Genoa-Lazio domenica 3 gennaio ore 15

Parma-Torino domenica 3 gennaio ore 15

Roma-Sampdoria domenica 3 gennaio ore 15

Spezia-Verona domenica 3 gennaio ore 15

Benevento-Milan domenica 3 gennaio ore 18

Juventus-Udinese domenica 3 gennaio ore 20.45

SEDICESIMA GIORNATA

Cagliari-Benevento mercoledì 6 gennaio ore 12.30

Atalanta-Parma mercoledì 6 gennaio ore 15

Bologna-Udinese mercoledì 6 gennaio ore 15

Crotone-Roma mercoledì 6 gennaio ore 15

Lazio-Fiorentina mercoledì 6 gennaio ore 15

Sampdoria-Inter mercoledì 6 gennaio ore 15

Sassuolo-Genoa mercoledì 6 gennaio ore 15

Torino-Verona mercoledì 6 gennaio ore 15

Napoli-Spezia mercoledì 6 gennaio ore 18

Milan-Juventus mercoledì 6 gennaio ore 20.45

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Benevento-Atalanta sabato 9 gennaio ore 15

Genoa-Bologna sabato 9 gennaio ore 18

Milan-Torino sabato 9 gennaio ore 20.45

Roma-Inter domenica 10 gennaio ore 12.30

Parma-Lazio domenica 10 gennaio ore 15

Udinese-Napoli domenica 10 gennaio ore 15

Verona-Crotone domenica 10 gennaio ore 15

Fiorentina-Cagliari domenica 10 gennaio ore 18

Juventus-Sassuolo domenica 10 gennaio ore 20.45

Spezia-Sampdoria lunedì 11 gennaio ore 20.45

DICIOTTESIMA GIORNATA

Lazio-Roma venerdì 15 gennaio ore 20.45

Bologna-Verona sabato 16 gennaio ore 15

Torino-Spezia sabato 16 gennaio ore 18

Sampdoria-Udinese sabato 16 gennaio ore 20.45

Napoli-Fiorentina domenica 17 gennaio ore 12.30

Crotone-Benevento domenica 17 gennaio ore 15

Sassuolo-Parma domenica 17 gennaio ore 15

Atalanta-Genoa domenica 17 gennaio ore 18

Inter-Juventus domenica 17 gennaio ore 20.45

Cagliari-Milan lunedì 18 gennaio ore 20.45

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Benevento-Torino venerdì 22 gennaio ore 20.45

Roma-Spezia sabato 23 gennaio ore 15

Milan-Atalanta sabato 23 gennaio ore 18

Udinese-Inter sabato 23 gennaio ore 18

Fiorentina-Crotone sabato 23 gennaio ore 20.45

Juventus-Bologna domenica 24 gennaio ore 12.30

Genoa-Cagliari domenica 24 gennaio ore 15

Verona-Napoli domenica 24 gennaio ore 15

Lazio-Sassuolo domenica 24 gennaio ore 18

Parma-Sampdoria domenica 24 gennaio ore 20.45

Udinese-Atalanta, partita della decima giornata di Serie A non disputata lo scorso 6 dicembre per impraticabilità del campo, si recupererà mercoledì 20 gennaio alle ore 15. Juventus-Napoli della terza giornata di Serie A, dopo la sentenza di martedì (vedi articolo), è rinviata a data da destinarsi.