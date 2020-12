Lukaku trova un suo vice? L’Inter si muoverà solo in un caso

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lukaku ha dovuto giocare quasi tutte le partite, visto che l’Inter un centravanti di riserva vero e proprio non ce l’ha. A parte Pinamonti, comunque infortunati nell’ultimo mese e mezzo, i nerazzurri non hanno a disposizione una riserva del belga. Sky Sport segnala come si potrebbe arrivare a un acquisto in attacco.

SENZA RICAMBIO? – L’Inter valuterà a gennaio se aggiungere un vice di Romelu Lukaku. Secondo Sky Sport la società si rivolgerà al mercato solo nel caso in cui Alexis Sanchez non darà le garanzie fisiche sperate. Antonio Conte, nell’ultima conferenza stampa di vigilia, ha fatto notare come il cileno sia spesso infortunato (vedi articolo). Per il momento la società si sente coperta per quanto riguarda l’attacco, con anche Lautaro Martinez e Andrea Pinamonti. Nei prossimi giorni ci sarà il vertice più volte annunciato in questi giorni, poi si capirà qualcosa di più. Per ora di nomi concreti per il vice-Lukaku non ce ne sono.