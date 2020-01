Eriksen, l’Inter fa sul serio e aspetta la risposta! Blitz dell’agente positivo

Eriksen subito, occasione che l’Inter non vuole lasciarsi scappare. L’idea originaria di blindare l’accordo con il danese per giugno ora può essere anticipata. Le ultime di Fabrizio Romano su “Calciomercato.com” dopo aver trattato il tema Politano-Kessie (QUI)

TENTATIVO IN CORSO – “[…] Aspettando di capire cosa accadrà in via definitiva per Vidal, intanto, l’Inter ha manifestato le proprie serie intenzioni a Christian Eriksen. Lo ha fatto con un confronto diretto a Milano, il suo agente Martin Schoots ha visto la dirigenza nerazzurra e registrato un’offerta di contratto importante valida per giugno a parametro zero ma anche con disponibilità ad essere anticipata a gennaio qualora arrivasse l’intesa con il Tottenham sul prezzo del cartellino. Lavori in corso, palla a Eriksen che si confronterà col suo agente e darà la propria risposta all’Inter che spinge tanto in una corsa con altri club ancora presenti e interessati, eccome. Il traguardo per il danese non è ancora tagliato ma l’Inter fa sul serio, il blitz di Schoots è stato registrato come positivo. Aspettando le risposte finali”.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano