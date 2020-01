Politano, sÃ¬ totale al Milan: ecco la possibile formula! Kessie-Inter? No

Politano, sì totale al Milan: ecco la possibile formula! Kessie-Inter? No

Condividi questo articolo

Politano al Milan resta una possibilità reale, al contrario di Kessie all’Inter. L’ivoriano continua a essere accostato ai nerazzurri (QUI) ma quest’ipotesi non è da considerare. Il giornalista Fabrizio Romano, nel suo articolo su “Calciomercato.com”, approfondisce il discorso legato a questo scambio che non andrà in porto

NIENTE SCAMBIO – “L’Inter è tra le squadre più attive sul mercato nelle ultime ore. Marotta e Ausilio stanno lavorando su più fronti: da Ashley Young fino a Giroud senza dimenticare l’operazione Matteo Politano in uscita per cui si sta continuando a cercare la quadra. Il Milan ha il sì dell’esterno, gradimento totale ma al momento non c’è ancora accordo sulla formula tra i due club. L’idea di uno scambio con Franck Kessie si è raffreddata da giorni, era nata in principio così per poi spegnersi a fronte di valutazioni e formule diverse. Ora, un prestito con obbligo di riscatto per Politano in rossonero può essere il rilancio […]”.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano