Eriksen-Inter, due date per chiudere con l’agente! Politano, più nomi – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen si avvicina a grandi passi all’Inter, con l’agente che nei prossimi giorni dovrebbe essere di nuovo a Milano. Ecco quando e come si può chiudere la trattativa secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il giornalista ha chiuso “Calciomercato – L’Originale” tornando sullo scambio Politano-Spinazzola con la Roma (vedi articolo).

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, nella parte finale di “Calciomercato – L’Originale”, è tornato sulle principali notizie di serata dando anche qualche dettaglio in più: «La Roma è arrivata a Matteo Politano ma aveva valutato più nomi. C’erano Suso e Xherdan Shaqiri, ora al Liverpool, poi Politano è italiano e conosce benissimo il campionato. Peraltro è prodotto del settore giovanile della Roma, quindi è utile anche per le liste. Già nelle prossime ore, già domani, si dovrebbe chiudere lo scambio con Politano alla Roma e Leonardo Spinazzola all’Inter. È un’operazione nata in ventiquattro ore, dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Inter che poi, con l’uscita di Politano, chiuderà Olivier Giroud e aspetta per mercoledì o giovedì l’arrivo in Italia dell’agente di Christian Eriksen, per andare a concludere il contratto e poi trattare col Tottenham, con fiducia per far arrivare Eriksen in nerazzurro in questa sessione di mercato».