Pedullà: “Agente Eriksen a Milano, Marotta a Londra? Ecco le carte Inter”

Condividi questo articolo

Pedullà – dopo gli aggiornamenti su Politano e non solo – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia spiega com’è la situazione sulla fascia sinistra e per Eriksen. Dei quattro nomi sulla lista d Marotta per l’Inter di Conte, quelli sotto contratto con il Chelsea vanno esclusi per fattori extra calcistici

PROBLEMA CHELSEA – In casa nerazzurra è in arrivo un esterno con una punta, Alfredo Pedullà dettaglia la situazione: «Ora c’è questo discorso tra Ashley Young (Manchester United) e Leonardo Spinazzola (Roma), ma Marcos Alonso è il primo che l’Inter avrebbe preso. Però la richiesta di 40 milioni di euro non c’entra con il mercato. Marcos Alonso è figlio dei rapporti tra il Chelsea e Antonio Conte dopo la causa post-esonero. Questo discorso vale anche per Emerson Palmieri. Su Olivier Giroud c’è un’altra storia, aspetta l’Inter da venti giorni perché costa 5-6 milioni o il Chelsea lo perde a zero in estate. Federico Dimarco potrebbe andare all’Hellas Verona».

OCCASIONE ERIKSEN – L’Inter è al lavoro anche per la prossima stagione, anche se Pedullà non esclude l’anticipazione del colpo da novanta: «Questa settimana è decisiva, soprattutto per Christian Eriksen. L’agente di Eriksen non è ancora stato a Milano da quel che mi risulta, ma è atteso nei prossimi giorni dopo alcuni giri in Europa. Poi casomai vedremo se Beppe Marotta deve andare a Londra in casa del Tottenham. Se trovano l’accordo a 20 milioni, Inter comunque non vorrà pagare quella cifra a gennaio potendolo prendere poi a parametro zero a luglio. L’Inter ha le carte del mercato al momento e vuole fare il tesoretto con Gabigol, cedendolo al Flamengo».