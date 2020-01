Lecce-Inter con acquisti nei salentini? Liverani indica tre profili

Liverani è stato intervistato da Sky Sport al termine della partita persa per 2-0 a Parma (vedi articolo). In Lecce-Inter, in programma domenica alle ore 15, i salentini potrebbero avere un volto nuovo: sono previsti tre acquisti.

CHI ARRIVA? – Per Lecce-Inter i padroni di casa potrebbero presentarsi con un volto diverso rispetto a stamattina. Gianluca Di Marzio di Sky Sport parla di Artur Ionita del Cagliari e Riccardo Saponara del Genoa, ma Fabio Liverani chiarisce meglio: «Come nomi chiedi direttamente al direttore, che è più facile. Le caratteristiche sono sicuramente la ricerca di un difensore che va a completare il reparto, con caratteristiche magari diverse da Luca Rossettini e Fabio Lucioni. La mezzala di grande fisicità e di quantità, diciamo una mezzala che può fare area-area. Poi il trequarti, che lo cerchiamo con determinate caratteristiche, che ci dia anche la possibilità che poi negli inserimenti ci sia un giocatore che possa mandare l’ultimo passaggio. È quello in cui ultimamente facciamo fatica, gli attaccanti li abbiamo. Hanno avuto dei problemi, è normale come ho detto prima di Natale di poterli allenare continuativamente. Speriamo che, finita questa miriade di infortuni, si possa avere il gruppo al completo. I giocatori da prendere sono in quei ruoli».