Emerson Royal, Inter ma non solo: nuovo affondo dalla Germania – MD

Stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, c’è una nuova concorrente per Emerson Royal: il Bayer Leverkusen. I tedeschi sarebbero disposti a offrire tra i 20 e i 30 milioni di euro. La prima a muoversi per l’esterno del Barcellona, in prestito al Real Betis, era stata l’Inter

LA SITUAZIONE – Emerson Royal ha stupito la Liga con la maglia del Real Betis. L’ala di proprietà del Barcellona è stata una delle rivelazioni del campionato spagnolo, prima dell’interruzione per l’emergenza Coronavirus. E ovviamente le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei. L’Inter è stata la prima a chiedere informazioni, seguita dal Tottenham. E nelle ultime ore sembra essere entrato a gamba tesa il Bayer Leverkusen.

I POSSIBILI SVILUPPI – Il club tedesco sarebbe addirittura disposto a offrire una cifra compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro, con anche un’opzione di riscatto per il Barcellona. Una mossa che lascerebbe indietro Inter e Tottenham, ferme ai sondaggi. Cosa faranno i Blaugrana? Molto dipenderà dal futuro di Semedo: una sua partenza, che porterebbe diversi milioni nelle casse del club, bloccherebbe quella di Emerson Royal. Una situazione dunque ancora tutta in evoluzione. Il Bayer Leverkusen si è fatto sentire: cosa succederà ora?

