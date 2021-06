L’Inter torna sulle tracce di Emerson Palmieri, fresco Campione d’Europa col Chelsea. In attesa di sviluppi, analizziamo l’ultima stagione in chiaroscuro del laterale italiano.

CRISI – Si riaccende l’interesse dell’Inter per Emerson Palmieri. Con l’addio sicuro di Ashley Young, in scadenza, i nerazzurri necessitano di rinforzi sulla sinistra. E il profilo dell’italiano Campione d’Europa col Chelsea torna a infiammare i desideri della dirigenza interista. Anche dopo una stagione tutt’altro che positiva dell’ex giocatore della Roma. Infatti, nonostante il 2020/21 si concluda con la vittoria della Champions League, i restanti numeri di Emerson Palmieri sono deludenti. Per lui solo 15 presenze e una rete in stagione, con appena 789 minuti in campo.

VANTAGGI – Una stagione in ombra non tanto per l’infortunio muscolare in autunno (fuori per 8 gare), quanto per la concorrenza. I Blues ritenevano più affidabili Marcos Alonso e soprattutto Ben Chilwell, arrivato in estate dal Leicester City per 50 milioni di euro. E quindi Emerson Palmieri torna sul mercato, e più precisamente nel radar dell’Inter. Che potrebbe approfittare di un prezzo favorevole (il laterale ha solo un anno di contratto), in un mercato difficile. E che integrerebbe la colonia italiana della rosa, da sempre un punto d’orgoglio per Beppe Marotta. Non resta che attendere gli sviluppi per vedere se – finalmente – questo matrimonio si farà.