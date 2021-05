Young rifiuta il rinnovo con l’Inter: contatti per il ritorno in Inghilterra

Young è fra i cinque giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno per l’Inter. Uno si è già accasato altrove, Padelli all’Udinese (vedi articolo), l’inglese potrebbe essere il prossimo tornando in Inghilterra.

PARAMETRO ZERO – Ashley Young sta trattando il ritorno al Watford, che ha di recente raggiunto la promozione in Premier League. Il laterale inglese è in scadenza di contratto con l’Inter, ed è ormai deciso il mancato rinnovo visto che risulta aver rifiutato una proposta. Come riporta Sky Sports in Inghilterra gli agenti del giocatore stanno discutendo un accordo per un anno, con possibilità di chiudere a breve e da svincolato. Young ha esordito proprio con gli Hornets, nel 2003, dopo otto anni nel settore giovanile. Al Watford c’è rimasto fino al 2007, prima di andare all’Aston Villa e quindi al Manchester United. Nelle scorse settimane Young aveva detto che difficilmente avrebbe potuto dire no al Watford (vedi articolo).

Fonte: SkySports.com