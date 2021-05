Italia, 7-0 a San Marino: Bastoni e Barella entrano, protagonista un ex Inter

L’Italia batte 7-0 San Marino nella prima amichevole di preparazione agli Europei. Bastoni e Barella entrano nella ripresa, ma fra i protagonisti c’è un ex Inter: Politano, autore di una doppietta come Pessina.

GOLEADA INEVITABILE – L’Italia apre la sua preparazione agli Europei con una scontata larga vittoria. Alla Sardegna Arena di Cagliari finisce 7-0 contro San Marino, che però regge mezz’ora. Il vantaggio degli Azzurri arriva solo al 31’, con un sinistro dal limite di Federico Bernardeschi (capitano di serata). Due minuti dopo corner da destra, smanaccia Elia Benedettini e Gian Marco Ferrari, l’ultimo aggregato al gruppo della Nazionale, mette dentro col destro. Nella ripresa entra Matteo Politano ed è protagonista con una doppietta. L’ex Inter al 49’ sfrutta un errore di un avversario, per piazzare il mancino del tris. Poi tocca ad Andrea Belotti, che con un doppio uno-due con Bernardeschi si ritrova in area per piazzare la sua rete personale al 67’. Oltre a Ferrari primo gol con l’Italia per Matteo Pessina, che a un quarto d’ora dal termine ribadisce in rete un tiro di Gaetano Castrovilli finito sul palo. Politano due minuti dopo fa doppietta, con una deviazione a centro area. San Marino non ne ha più, all’87’ doppietta pure per Pessina sotto le gambe del portiere, sul secondo assist di Bernardeschi. Per i giocatori dell’Inter convocati dall’Italia non utilizzato Stefano Sensi, Alessandro Bastoni ha rilevato Cristiano Biraghi al 73’ e Nicolò Barella, “a casa sua”, ha giocato gli ultimi tre minuti per Pessina.