Inzaghi ha firmato con l’Inter! Definito in gran segreto a Milano – Sky

Inzaghi è il nuovo allenatore dell’Inter. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma Gianluca Di Marzio rivela durante “23” su Sky Sport che il tecnico ha firmato oggi a Milano, dove si è recato in segreto.

ANNUNCIO IN ARRIVO – Le notizie di serata riguardano passato e presente in panchina dell’Inter: «Ci sono le firme, che sono sempre un aspetto fondamentale, determinante e definitivo. Luciano Spalletti ha appena firmato col Napoli e Simone Inzaghi ha firmato in serata con l’Inter. Sono arrivate le due firme: contratti biennali, adesso vediamo quando ci saranno i comunicati ufficiali. Per quanto riguarda la Lazio c’è ancora qualche piccola problematica sugli stipendi che deve ricevere Inzaghi, per Spalletti è tutto risolto. Comunque sono due allenatori che saranno liberi dal 30 giugno, hanno potuto firmare con le nuove società. Inzaghi oggi in gran segreto era a Milano, è stato molto bravo perché non si è fatto trovare da nessuno».