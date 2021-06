Inter forte su Emerson Palmieri: i nerazzurri attendono il Chelsea – SM

Emerson Palmieri è il nome scelto dall’Inter come rinforzo per la fascia sinistra della squadra affidata a Simone Inzaghi per la prossima stagione. I nerazzurri però aspettano che il Chelsea faccia uno sconto per un giocatore considerato fuori dai progetti e che andrà in scadenza tra un anno.

SI ATTENDE LO SCONTO – Emerson è il nome scelto dall’Inter per il futuro. Il punto di Simone Cerrano per “Sport Mediaset”: «Il nome buono è Emerson Palmieri. Era gradito anche a Conte e non è più così centrale nel Chelsea. C’è stato già un primo abboccamento, ma la richiesta di 20 milioni è considerata fuori mercato dall’Inter per un giocatore in scadenza nel 2022. Ci si attende un forte sconto».