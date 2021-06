Barella sigla il raddoppio in Italia-Repubblica Ceca: 2-0 firmato Inter

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, trova il gol in Italia-Repubblica Ceca, ultimo impegno prima dell’inizio degli Europei.

RADDOPPIO – In Italia-Repubblica Ceca, ultima amichevole prima dell’inizio degli Europei, il 2-0 porta la firma di Nicolò Barella. Al 42′ del primo tempo, dopo l’1-0 di Ciro Immobile, arriva gloria anche per il numero 18. Il centrocampista dell’Inter trova un bel destro dal limite, nonostante scivoli al momento del tiro. Questo, unito alla deviazione di un difensore ceco, impone una traiettoria strana al pallone, che si infila alle spalle del portiere con un pallonetto improvviso. Per Barella si tratta del gol numero 5 con la maglia dell’Italia.