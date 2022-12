Dzeko, c’è la proposta dell’Inter! Vicinissimo il rinnovo di Darmian − CdS

Edin Dzeko continua a stupire. Nonostante i suoi 36 anni, il centravanti bosniaco è un pilastro dell’Inter. Su di lui le offerte non mancano ma l’intenzione è prolungargli il contratto. Vicinissimo il rinnovo di Darmian

RINNOVO − Dzeko ha giocato 21 partite complessive in questa stagione segnando nove gol. L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsene la prossima estate, anzi punta a rinnovarlo. Le offerte estere nei confronti del giocatore però non mancano. Le avances, infatti, arrivano sia dagli Stati Uniti che dal Galatasaray (vedi articolo). La strategia del club nerazzurro è quello proporgli un contratto annuale a cifre più basse rispetto a quelle attuali: 2,8 milioni di euro. Al contempo, è ad un passo il rinnovo del jolly Matteo Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta