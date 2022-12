Dzeko discute il rinnovo con l’Inter, ma irrompe un club turco! Offerta top

In casa Inter si lavora sui rinnovi di contratto. Tra questi anche quello di Edin Dzeko. L’attaccante va in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, occhio all’irruzione di un club turco

IRRUZIONE − Dzeko sta disputando un’altra grande stagione da protagonista con l’Inter. Il bosniaco ha sostituito lo scorso anno Lukaku nonché questa stagione, causa infortunio del gigante belga. Per lui nove gol in 21 partite stagionali tra Serie A e Champions League. Il suo contratto va in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, ma l’Inter ha intenzione di rinnovare. La proposta dei nerazzurri sarebbe di un anno più opzione per il secondo, ma a cifre inferiori rispetto ai cinque milioni attuali. Secondo il media bosniaco Sportsport.ba, occhio all’irruzione turca del Galatasaray. I giallorossi sarebbero pronti ad offrirgli un biennale proprio a cinque milioni di euro. Lo stesso club turco, infatti, vorrebbe sostituire Mauro Icardi, il cui prestito non dovrebbe essere prolungato.