Reggina-Inter, prima del fischio d’inizio premio per un grande ex nerazzurro

In occasione di Reggina-Inter, sfida amichevole in programma domani 22 dicembre alle ore 18, sarà premiato Lido Vieri, storico secondo portiere nerazzurro anni ’70

PREMIO − Prima di Reggina-Inter sarà premiato Lido Vieri. Come riporta il comunicato del club calabrese, l’ex storico secondo portiere nerazzurro verrà onorato per la sua grande carriera prima da calciatore e poi da allenatore. Oggi, 83 enne, Vieri risiede proprio in Calabria. Oltre alla maglia nerazzurra, ha vestito anche le divise di Vigevano, Torino e Pistoiese nonché quella della Nazionale. Il suo palmares vanta una Coppa Italia, un Campionato e un Europeo con la Nazionale.