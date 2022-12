Skriniar, Inter no ultimatum (per ora)! E si discute un altro rinnovo − CdS

Dall’Inter non arrivano segnali di ultimatum sul rinnovo di Milan Skriniar. Situazione ancora di stallo. Intanto, discorsi già avviati per prolungare il matrimonio con un altro titolare in difesa

DIFESA IN SCADENZA − Situazione di stallo fra Skriniar e l’Inter. Il club nerazzurro ha offerto al giocatore 6 milioni a stagione più bonus, offerta nettamente più bassa rispetto ai 9,5 messi sul piatto dal PSG la scorsa estate. Il difensore tende ad aspettare soprattutto per cercare di strappare una cifra ancora più superiore. Dall’altro lato, invece, Marotta e Ausilio non hanno altro tempo da perdere. Finora non ci sono ultimatum, ma tirare ancora la corda non è affatto redditizio. Intanto, in casa Inter si lavora anche sul rinnovo di Stefan de Vrij. Su di lui ci sono anche squadre di Premier League, ma i primi discorsi con il suo agente Federico Pastorello sarebbe già stati avviati. Si discute su un biennale alle cifre attuali (quattro milioni l’anno).

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta