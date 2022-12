Smalling riflette, Inter e Juventus in agguato! Doppia opzione Roma − CdS

Il futuro di Chris Smalling alla Roma è tutt’altro che certo. L’inglese va in scadenza a giugno 2023 ma ancora non ha rinnovato il contratto. Sia l’Inter che la Juventus hanno chiesto informazioni

ALLA FINESTRA − Si potrebbe prospettare un Derby d’Italia Inter–Juventus per Smalling. Il difensore inglese è in scadenza di contratto con la Roma il 30 giugno 2023. Il giocatore si è preso del tempo per riflettere sulla doppia proposta fattagli dal DS giallorosso Tiago Pinto: un biennale a cifre leggermente più basse rispetto a quelle di adesso. Oppure un rinnovo annuale alle condizioni attuali. In caso di mancato assenso di Smalling, Inter e Juventus sarebbero pronte all’assalto.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta