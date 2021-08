Dzeko all’Inter fatta! In arrivo da Roma per le visite mediche – SI

Dzeko è un nuovo giocatore dell’Inter. Confermate le voci di serata (vedi articolo), con l’accordo raggiunto con la Roma. Nelle prossime ore il bosniaco sarà a Milano per le visite mediche.

SI CHIUDE! – Non bisogna più mettere il condizionale: Edin Dzeko si trasferisce dalla Roma all’Inter. Sportitalia, che già in precedenza aveva parlato di accordo in vista, conferma come ci sia il via libera dei giallorossi per il bosniaco. L’attaccante sarà domani mattina a Milano per svolgere le visite mediche, poi la firma sul contratto biennale. Si chiude quindi così l’accordo per il primo acquisto: sarà Dzeko, all’inizio, a sostituire Romelu Lukaku in attesa del resto.