Nandez, ipotesi Inter tramontata? Si riparte da zero. Priorità Dumfries – Sky

Nandez si allontana dall’Inter… a causa di Nainggolan. E anche di Dumfries, che è il primo nome sul taccuino dell’Inter. Come ripreso dal giornalista Marchetti, durante “Calciomercato” su Sky Sport 24, le idee nerazzurre a destra sono chiare

ESTERNO DESTRO – Chiariti i piani dell’Inter per l’attacco, dove si punta al doppio colpo (vedi articolo), l’altra priorità riguarda la fascia destra. Come esterno destro a tutta fascia Denzel Dumfries del PSV Eindhoven è la prima scelta nerazzurra. Al contrario, Nahitan Nandez del Cagliari sembra un’opzione tramontata perché, dopo la rescissione di Radja Nainggolan, l’Inter deve ripartire da zero nella trattativa. Infatti, non è certo che Nainggolan tornerà a Cagliari: le offerte migliori le ha ricevute dell’estero, Besiktas (Turchia) e Anversa (Belgio). Queste sono le informazioni in possesso del giornalista Luca Marchetti che, dagli studi di Sky Sport 24, sembra voler smentire l’ipotesi doppio colpo (Dumfries più Nandez, ndr) per il centrocampo dell’Inter. Sarà davvero così?