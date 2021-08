Inter tra Correa e Zapata: la richiesta della Lazio. Ma può spuntare Jovic – Sky

L’Inter non si limita a prendere un attaccante ma ne vuole due. Il giornalista Marchetti, nel corso di “Calciomercato” su Sky Sport 24, spiega le difficoltà per Correa e Zapata. E se a sorpresa andasse in porto l’operazione Jovic? Il post-Lukaku non si limiterà a Dzeko

NON SOLO DZEKO – L’Inter vuole prendere due attaccanti e un esterno destro dopo aver ceduto Romelu Lukaku al Chelsea. Il primo nome in attacco è quello di Edin Dzeko dalla Roma (vedi aggiornamento). Poi arriverà un’altra punta. Duvan Zapata è un’opportunità, ma l’Atalanta è bottega cara. E questo può essere un problema. Inoltre, per farlo partire, l’Atalanta ha bisogno prima di trovare un’alternativa valida in attacco. L’Inter per ora è impegnata con Dzeko e l’esterno destro, poi penserà all’altro attaccante. Sul taccuino c’è anche Joaquin Correa, ma la Lazio vuole 37 milioni di euro più bonus per lasciarlo andare. Poi ci sono Gianluca Scamacca del Sassuolo e Moise Kean dell’Everton come alternative (in prestito, ndr). Come riportato da Luca Marchetti – giornalista di “Sky Sport” -, il mercato può offrire altre occasioni. Ad esempio, Luka Jovic in prestito dal Real Madrid, visto che è in uscita. Su quale attaccante punterà l’Inter dopo Dzeko?