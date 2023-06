Dzeko, è fatta: il Fenerbahce annuncia visite e presentazione

Il futuro di Edin Dzeko è deciso: l’attaccante bosniaco lascia l’Inter a parametro zero per accasarsi in Turchia, al Fenerbahce. A confermarlo il club stesso.

TUTTO FATTO – Ci pensa il Fenerbahce stesso a confermare la riuscita della trattativa per Edin Dzeko, dopo la scadenza del contratto con l’Inter. Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, i turchi hanno annunciato le visite mediche del giocatore in seguito alle quali avrà luogo la presentazione ai tifosi. Si chiude così dopo due anni, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una finale di Champions League l’avventura di Dzeko in nerazzurro.