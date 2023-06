Milinkovic Savic richiesta di Inzaghi! Inter, spunta altro nome − TS

Sergej Milinkovic Savic è una richiesta di Simone Inzaghi, che vorrebbe portare all’Inter il suo ex pupillo dai tempi della Lazio. Ma spunta anche un altro profilo

DESIDERIO − Milinkovic Savic rimane la richiesta di Inzaghi a Steven Zhang. Il tecnico piacentino mira ad un’altra finale di Champions League e per rendere ancor più competitiva l’Inter pensa al suo Sergente. Mai come quest’anno, il serbo può essere veramente appetibile sul mercato. Il suo contratto va in scadenza nel 2024 e non ha intenzione di rinnovarlo. Claudio Lotito è alle strette: o lo vende ora oppure dovrà accettare di perderlo a zero il prossimo anno. La valutazione è di 40 milioni di euro, che può abbassarsi anche a 32/35 col passare delle settimane. L’Inter è alla finestra e ci proverà. Con Brozovic verso l’addio e Gagliardini via in scadenza, all’Inter serviranno due centrocampisti. Oltre a Frattesi, Milinkovic Savic rimane l’altro obiettivo. Ma spunta anche un altro profilo: quello di Teun Koopmeiners. Al momento si tratta solo di un’ipotesi in attesa di capire gli altri movimenti.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino