Stallo Onana, l’affaire Vicario-Tottenham cambia i piani Inter? − TS

Il passaggio di Guglielmo Vicario al Tottenham può scombussolare i piani dell’Inter in merito alla posizione di André Onana. Il camerunese è sempre richiesto dalla Premier League

NUOVI PIANI? − Onana resta ambito in Premier League: Manchester United e Chelsea in prima fila sul portiere dell’Inter. Ma il club nerazzurro non fa sconti, la base di partenza da cui iniziare a trattare è di 60 milioni di euro. Ma la situazione al momento è in stand-by. L’imminente passaggio di Guglielmo Vicario dall’Empoli al Tottenham sta scombussolando un po’ i piani dell’Inter. Il portiere della Nazionale, infatti, era stato designato come l’erede del camerunese, ma adesso la strategia potrebbe cambiare. Non è da escludere una permanenza dell’ex Ajax poiché l’Inter non è disposta ad accettare scommesse in una zona così delicata del campo.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino