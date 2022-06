Dybala-Inter, tutto ruota su tre operazioni. No stand-by solo pazienza − SI

L’Inter rimane con le antenne dritte anche per Paulo Dybala. Le parole di Beppe Marotta sono state, peraltro, molto indicative (vedi articolo). Si aspetta la definizione di tre operazioni

PAZIENZA − Oltre al fronte Lukaku (vedi articolo), l’Inter non ha dimenticato la questione Dybala. Alfredo Pedullà, su Sportitalia mercato, si è espresso sulla Joya: «Su Paulo Dybala mantengo le parole di Giuseppe Marotta, che si vuole buttare a capofitto. Sarebbe sbagliato dire che siamo in una fase di standby per Dybala, perché sarebbe l’ultima ruota del carro. Sta aspettando che si definiscano determinate situazioni: che esca Alexis Sanchez, che arrivi Romelu Lukaku e che facciano la cessione di Milan Skriniar al PSG. Bisogna avere pazienza, non cambiare versione ogni giorno».