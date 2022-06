Bremer sempre d’attualità per l’Inter: previsto un incontro col Torino – Sky

Bremer è un nome che l’Inter sonda da diverso tempo, come confermato dallo stesso Marotta (vedi articolo). Di Marzio, nella parte conclusiva di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà i tempi su quando i nerazzurri vedranno il Torino.

IL VERTICE IN ARRIVO – Inter e Torino si riuniranno la settimana prossima per cercare un’intesa su Gleison Bremer. La notizia la dà Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, certificando come la trattativa per il difensore brasiliano entrerà nel vivo. Lo stesso giocatore, durante il weekend, ha segnalato come è pressoché scontato che lasci i granata (vedi articolo). L’Inter resta la destinazione più probabile per Bremer.