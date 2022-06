Dzeko osso per tante squadre italiane. Da capire la pausa dell’Inter − AP

Dzeko è uno degli indiziati a lasciare l’Inter in estate. La maxi-operazione Lukaku-Dybala porterà ad un sovraffollamento in avanti. Da capire anche la pausa sul mercato dei nerazzurri

QUALCUNO PARTIRÀ − Il possibile doppio colpo in attacco dell’Inter di Lukaku e Dybala, spingerà qualcuno sul mercato. Tra questi, Edin Dzeko. Le parole di Alfredo Pedullà in merito all’attaccante bosniaco: «Il mercato è lunghissimo. Potrebbero esserci tanti richieste. Dzeko pesa 11 milioni lordi fino alla prossima estate. Chiaro che stia aspettando che l’Inter definisca queste operazioni e poi si guarderà attorno. Potrà essere un osso per tante squadre italiane come la Fiorentina oppure la Juventus. Da capire chi arriverà prima degli altri nonché la pausa di riflessione dell’Inter che andrà a cedere poi Skriniar. Ma sono sicuro che qualcuno lascerà l’Inter in attacco».